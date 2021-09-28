Юноша исчез в ночь с 25 на 26 сентября.

Полиция Полтавской области расследует гибель жителя села Шишаки Миргородского района, который накануне пропал без вести. Тело погибшего обнаружили в лесополосе.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации ГУНП области.

26 сентября в полицию обратились родные юноши. Правоохранителям они объяснили, что родственник исчез в ночь с 25 на 26 сентября.

К поискам парня немедленно присоединились работники территориального подразделения полиции, родные, друзья, неравнодушные жители Шишацкой теробщины, местные активисты и волонтеры.

Читайте такжеЗабаррикадировался в машине: в Днепре умер 20-летний парень (фото)"Погибшего обнаружили в лесополосе, в овраге, на расстоянии километра от места жительства", – говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Автор: Виолетта Орлова