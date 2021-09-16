Дело открыли по статье о совершении террористического акта.

Взрывное устройство разместили под днищем легковушки, взрыв которого в Днепре 15 сентября унес жизни инструктора по домедицинской помощи Алексея Кавлака и пресс-секретаря областного управления ГСЧС Дарьи Гречищевой.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, пара подорвалась на самодельной взрывчатке эквивалентом от одного до двух килограммов тротила.

Устройство, предварительно, разместили под днищем автомобиля. Взрывчатка сработала, когда водитель садился за руль.

Журналисты ждут официальных комментариев.

Взрыв Nissan Primera, припаркованного на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре, произошел 15 сентября около 9:00 утра. Тогда стало известно о гибели двух человек.

Как оказалось, в результате взрыва погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по домедицинской помощи, член "Украинского легиона" Алексей Кавлак.

Инцидентом занялась Служба безопасности Украины. Дело открыли по статье о совершении террористического акта.

Правоохранители устанавливают обстоятельства подрыва автомобиля.

Автор: Яна Ставская