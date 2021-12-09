Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Ленинский районный суд Полтавы вынес приговор 20-летнему жителю Машевского района, который в мае этого года изнасиловал родную сестру. О преступлении знала мать, но не сообщала о нем в полицию.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, в тот день 14-летняя потерпевшая учила уроки за столом. Ее брат зашел в комнату, силой раздел ее, положил на диван и изнасиловал.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью.

Читайте такжеСуд вынес приговор мужчине, который развращал свою дочь и облил ее кислотойМужчина рассказал, что в тот день вернулся домой навеселе. В доме была лишь его сестра, сидевшая за ноутбуком. Он взял ее на руки, раздел, скинув с нее брюки, шорты и нижнее белье и положил на диван, после чего вступил с ней в половую связь вне ее воли. Сестра просила ее отпустить.

После изнасилования девушка сбежала, а ее брат-насильник скрывался на огороде.

Следствие установило, что мать девочки знала о преступлении, но не сразу обратилась в полицию, поскольку боялась за сына. Женщина отказалась давать показания.

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Напомним, за данными опроса исследовательского агентства Fama, около 4% украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадавших от сексуального насилия и домогательств.

Опрошенные считают, что в основном совершают сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних незнакомцы (62%), некровные родственники (41%), друзья/одноклассники (33%) и другие знакомые (32%). Впрочем, по данным организации RAINN, в 8 из 10 случаев сексуальное насилие совершается тем, кто хорошо знает жертву.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко