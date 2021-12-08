Злоумышленник удерживал в своей квартире нескольких женщин одновременно.

В Москве 20-летняя девушка выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь спастись от насильника. Однако обидчик спустился вниз и нанес несколько ножевых ранений.

Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета.

В рамках этого дела задержали 28-летнего мужчину. Его обвиняют в изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Читайте такжеВ России трое подростков изнасиловали 13-летнюю школьницуКак установило следствие, в ночь на 7 декабря мужчина избил и изнасиловал 20-летнюю девушку в квартире дома на Шелепихинской набережной. Девушка попыталась сбежать из плена насильника и выпрыгнула с четвертого этажа. Мужчина спустился вниз и нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В СК заявили, что в этой же квартире насильно удерживали еще двух женщин 1984 и 1999 года рождения. Злоумышленник связал руки женщин скотчем. По версии следствия они смогли сами освободиться и выйти из квартиры, когда мужчина ушел.

Telegram-канал "112" отмечает, что подозреваемым по делу является 28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов.

В то же время несколько росСМИ сообщили, что задержан 37-летний уроженец Северной Осетии Руслан Кокаев. Сам мужчина уже успел опровергнуть обвинение. Это подтвердили и в полиции.

По словам Кокаева рассказал, в квартире, где произошло преступление, делали ремонт. Один из рабочих остался там на ночь.

"Каким-то образом он (рабочий) пригласил туда свою знакомую, с которой он давно в отношениях, или они женаты, не знаю. Об этом мне уже рассказывали в отделении представители правоохранительных органов, мы с ними на связи", - говорил он.

По данным канала РЭН, подозреваемый пригласил девушку в свою квартиру, где шел ремонт, под предлогом уборки. Как в квартиру попали две другие женщины - неизвестно.

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Автор: Марта Гичко