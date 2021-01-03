В Польше в результате пожара погиб 30-летний украинец / фото ua.depositphotos.com
В польском городе Вроцлав в результате пожара погиб 30-летний гражданин Украины.
Как сообщает radiozet.pl, трагедия произошла в субботу вечером. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже жилого дома.
"По прибытии на место полиция и пожарные обнаружили в квартире тело мужчины на вид 30 лет. Никто не пострадал. Также не было необходимости эвакуировать жильцов", - говорится в сообщении.
В полиции не исключают, что пожар возник от зажженной свечи.
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