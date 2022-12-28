Тело украинца с многочисленными ножевыми ранениями нашли в съемной квартире.

В польском городе Острув-Мазовецкая жестоко убили гражданина Украины.

Как пишет польское издание rmf24 вчера в одном из кварталов города нашли очень изуродованное тело мужчины. На месте обнаружения тела долгое время работали сотрудники криминальной полиции районного штаба и следователи окружной прокуратуры города.

Издание отметило, что местная прокуратура не обнародовала никакой информации об убийстве, кроме подтверждения того, что идет расследование.

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Сейчас по этому делу никто не задержан.

Как отметило издание, ссылаясь на собственные источники, этот украинец проживал в Польше уже несколько лет. По данным журналистов, убит 55-летний украинец, работавший на молочном предприятии. Он снимал квартиру, где и нашли его тело с многочисленными ножевыми ранениями.

Гибель украинцев в Польше

В Польше время от времени происходят убийства и чрезвычайные ситуации с украинцами. Так 26 декабря стало известно, что 42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что россияне во время атаки убили ее 20-летнюю дочь.

А почти год назад в новогоднюю ночь в Польше убили гражданина Украины. Полиция задержала 12 человек. Среди них были украинцы и иностранцы.

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