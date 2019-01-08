В Испании полиция освободила пятерых украинок и россиянок, которых заставляли заниматься проституцией

Полиция также задержала четырех членов организованной группы, ответственных за сексуальную эксплуатацию женщин.

В испанском городе Гранада полиция освободила пятерых гражданок Украины и России, которых заставляли заниматься проституцией.

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Об этом сообщает издание La Vanguardia. В частности, местная Национальная полиция освободила пятерых женщин из Украины и России, которые были жертвами сексуальной эксплуатации в одном из клубов Гранады.

Полицейские задержали четырех человек, трое из которых отправлены за решетку по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин.

Организованная группа в социальных сетях распространяла ложные сообщения о найме на работу и обещала заработную плату в размере до 3 тыс. евро в месяц. Женщинам сначала предлагали работать хостесс в ресторанах или танцовщицами из группы поддержки на дискотеках, но по прибытии в Гранаду они узнавали, что должны заниматься проституцией.

За свое проживания в квартирах, где также жили и другие женщины-работницы этого клуба, в день необходимо было платить 5 евро.

Одна из жертв пояснила, что для работы в клуб выбирали молодых девушек, которые имели финансовые проблемы. Руководитель организованной группы заставлял женщин заниматься проституцией с клиентами под угрозой штрафа в 100 евро или угрожал оставить их жить на улице без средств к существованию.