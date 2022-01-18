44-летний водитель туристического автобуса вез пассажиров по маршруту Щецин-Херсон.

В Польше задержали нетрезвого водителя пассажирского автобуса, который ехал в Украину.

Как сообщили в полиции Щецина, 44-летний водитель туристического автобуса вез пассажиров по маршруту Щецин-Херсон.

Правоохранители остановили автобус для проверки и обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя. Измерения на драгере показали "около пол промилле алкоголя".

В таком состоянии он уже перевозил двух пассажиров и собирался взять еще людей.

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Правоохранители не позволили водителю продолжить движение и изъяли водительские права. Уровень наказания для него определит местный суд.

Как сообщал УНИАН, ранее 32-летний украинец совершил ДТП в польском Щецине. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на электросамокате, но развлечение вышло из-под контроля.

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