Украинская сторона приложит максимальные усилия, чтобы виновных в совершении преступления привлекли к ответственности, подчеркнул спикер Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что одна из версий смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в Польше – превышение полномочий полицейскими.

Смерть Никифоренко в Польше прокомментировал спикер МИД Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными", – заявил Николенко.

По его словам, во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования.

Читайте такжеУкраинскую заробитчанку избили в Польше: не продала алкоголь польке"Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", – добавил спикер.

Дипломат отметил, что одна из версий следствия - превышение полномочий сотрудниками полиции.

"Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", – заявил Николенко.

Ранее СМИ писали, что 25-летний украинец из Винницкой области Дмитрий умер в польском Вроцлаве 30 июля после жестокого избиения полицейскими и сотрудниками вытрезвителя.

Его задержали якобы после того, как он возвращался с работы в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что после смерти парня двух полицейских уволили, а еще четверых – отстранили от службы.

Автор: Виталий Саенко