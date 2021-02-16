В Венгрии 32-летний украинец за рулем грузовика громил центр города Чепрег. За минуту он совершил сразу три нарушения и скрылся с места происшествия, пишет Mukachevo.net.
Читайте такжеВ Венгрии перевернулся грузовик с ульями: на дорогу высыпались десятки тысяч пчел (видео)13 февраля мужчина на 24-тонном грузовике с венгерскими номерами ехал в город Сомбатхей. Однако по пути, в Чепреге совершил сразу несколько аварий. Украинец проехал через мост с ограничением веса 16 тонн, повредил указательный знак, повалил фонарный бетонный столб и поехал дальше.
«Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины, а одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель остановил автомобиль», — рассказал очевидец.
Задержали украинца в 10 км от места происшествия. Тест показал в его крови алкоголь.
По информации венгерской полиции, нарушителя лишили удостоверения водителя и привлекли к уголовной ответственности за обоснованное подозрение в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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