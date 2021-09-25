Микроавтобус, в котором ехали граждане Украины и трое венгров, на большой скорости въехал в грузовик.

В результате ДТП в Венгрии пять человек погибли, в том числе два гражданина Украины.

Как сообщает издание Mukachevo.net, авария произошла вблизи венгерского города Абонь 24 сентября.

На 89-м километре скоростной автострады М4, в направлении Будапешт-Солнок, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находились трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще одно лицо с двойным венгерско-украинским гражданством.

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Водитель грузовика, попавшего в ДТП, практически не пострадал.

"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно в Польше произошло ДТП, в результате которого семеро наших соотечественников пострадало, когда микроавтобус с ними столкнулся с грузовиком. Дорожное происшествие произошло на трассе недалеко от города Люблин. В его госпитали и перевезли пострадавших.

Напомним, в начале марта в Польше вблизи города Кашице оказался в кювете рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате аварии погибли шестеро граждан Украины. СМИ писали, что в ДТП пострадал 41 пассажир автобуса. Всего в транспортном средстве находились 57 человек, в том числе двое водителей.

Автор: Светлана Закелова