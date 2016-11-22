В Ивано-Франковской области депутат насмерть сбил двух пенсионеров

Как сообщили УНИАН в отделе управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 21 ноября около 21:00 в селе Одаи Тисменицкого района от полученных в результате наезда автомобиля травм на месте аварии скончался 85-летний местный житель, а его 71-летний односельчанин - по дороге в Тисменицкую городскую больницу.

Предварительно установлено, что 43-летний житель Коломыи, двигаясь на автомобиле Audi A6 в направлении Черновцов, на неосвещенном участке дороги на своей полосе движения совершил наезд на двух пешеходов.

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«По данному факту начато уголовное производство, в ходе которого будут установлено все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. Сейчас уже известно, что водитель автомобиля был трезв», - говорится в сообщении полиции.

По информации местных Интернет-сайтов за рулем автомобиля находился секретарь Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области.