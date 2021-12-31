Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, и заведомо ложном сообщении о совершении преступления.

В Киевский районный суд города Харькова направлен обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя Infiniti, действия которого повлекли смертельное ДТП в Харькове.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, утвержден и направлен обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

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Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП – 180 км/ч.

Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).

Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).