Польская полиция задержала по подозрению в совершенном 38-летнего гражданина Украины. Ему инкриминируют покушение на убийство.

В польском городе Радомско во время совместного распития алкоголя 38-летний украинец бросился с ножом на своего соотечественника, в результате чего тот получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти.

Читайте такжеУкраинец пытался похитить с польского завода 120 посудомоечных машинКак сообщает ТСН со ссылкой на radomsko24.pl, инцидент произошел 2 мая на улице Краковской. По данным полиции, пятеро украинцев распивали алкоголь в квартире, которую они арендовали. Внезапно между ними возник конфликт, во время которого тяжело ранили 25-летнего парня. На место происшествия вызвали медиков и полицию.

"Следствие установило, что мужчины знают друг друга, поскольку арендуют квартиру и работают вместе. Во время разговора с офицерами ни один из них не смог рассказать, что стало причиной трагедии. За это полиция задержала всех граждан Украины. У каждого из них в организме было более двух промилле алкоголя", - сообщила пресс-секретарь районного штаба полиции в Радомском Анета Влазловская.

Польские следователи установили причастного к нападению на 25-летнего украинца. Им оказался 38-летний гражданин Украины. Между нападавшим и раненым произошел конфликт из-за того, что мужчины поспорили, кто из них будет платить за алкоголь.

4 мая польская прокуратура обвинила 38-летнего украинца в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы. 25-летнего парня прооперировали польские медики. Его жизни ничего не угрожает.

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Автор: Ирина Погорелая