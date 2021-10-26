Выяснилось, что юноша выпал из окна.

В Польше погиб молодой украинец. Тело 22-летнего парня нашли возле общежития в Люблине. Студент выпал из окна, правоохранители подозревают, что он совершил самоубийство.

Об этом сообщает издание Spotted Lublin.

Инцидент произошел еще 24 октября, однако о нем сообщили лишь в понедельник. Студент жил в Люблине. Тело 22-летнего парня нашли на крыше, у входа в общежитие на Надбистрицкой улице.

Жители общежития увидели украинца и вызвали спасателей. Однако медики уже не могли помочь парню - они констатировали его смерть. По данным издания, правоохранители установили, что парень выпал из окна третьего этажа.

Читайте такжеВ Польше украинцы устроили дебош на борту самолетаПолиция подозревает, что молодой гражданин Украины, живший в Польше, совершил самоубийство. Сейчас правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, однако они уже исключают, что к смерти парня могут быть причастны третьи лица.

Ранее УНИАН уже сообщал, что по Польше произошел мощный ураган, в котором погиб украинец. Кроме этого, недавно украинский водитель едва "не сломал" алкотестер польским копам, у него в крови была почти смертельная доза алкоголя – пять промилле.

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Автор: Полина Кузенко