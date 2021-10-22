Мужчина поздним вечером въехал на автомобиле в чужой забор, а выехать назад уже не смог.

В Тарчине (Мазовецкое воеводство, Польша) полицейские задержали 44-летнего украинца, который находился за рулем Opel в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ресурс se.pl.

Известно, что мужчина поздним вечером въехал автомобилем в чужой забор и выехать обратно уже не смог. Полицейские, заметившие инцидент, вытащили водителя из-за руля и протестировали его на трезвость.

Алкотестер показал, что у мужчины в крови почти смертельная доза алкоголя – пять промилле. Правоохранители подумали, что их прибор сломался, но повторные тесты не изменили этот показатель.

Украинец попытался откупиться от копов, положив между креслами полицейского авто несколько сотен злотых. В результате 44-летнего гражданина Украины арестовали.

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Из-за сильной степени опьянения его не могли допросить более 12 часов. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

За управление в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских украинцу грозит тюремное заключение.

Напомним, в Польше автомобиль с украинцами на скорости влетел в дерево и перевернулся.

Авария произошла утром 7 октября. Авто, в котором находились двое граждан Украины, на большой скорости вылетело с дороги. Машина протаранила дерево и перевернулась.

По данным правоохранителей, погибшим украинцам было 19 и 20 лет. Спасателям пришлось разрезать искореженное авто, чтобы извлечь тела.

Автор: Денис Прядко