В результате взрывов погибли 57 человек и более 50 - были ранены.

В Пакистане произошел теракт - в двух мечетях раздались взрывы во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда.

Как пишут Reuters и Al-Jazeera, в результате атаки погибли по меньшей мере 57 человек.

Первый взрыв прогремел в мечети в провинции Белуджистан на границе с Афганистаном. В результате погибли 52 человека и еще более 50 - получили ранения.

По словам начальника местной полиции, к этому причастен смертник-террорист. Он взорвал себя возле полицейской машины, которая стояла рядом с религиозным учреждением.

Второй взрыв прогремел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая также рядом с Афганистаном. В результате взрыва погибли пять человек и по меньшей мере 10 - были ранены.

Сейчас ни одна из организаций не заявила о своей причастности к совершению теракта.

Другие теракты в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в Тель-Авиве семь человек получили ранения в результате теракта, совершенного предположительно палестинцем. Кроме того, в Иерусалиме мужчина въехал на авто в толпу прохожих, среди них есть пострадавшие.

В Мали произошел тройной теракт. В результате атаки в городе Севаре в центральной части страны погибли по меньшей мере девять человек.

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