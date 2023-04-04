Во время операции ни один гражданский не получил повреждений.

Американские военные ликвидировали одного из лидеров Исламского государства Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури. Как сообщает Центральное командование армии США в заявлении в своем Twitter, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Силы Центрального командования армии США нанесли односторонний удар в Сирии, уничтожив Халида Аида Ахмада аль-Джабури, человека из высшего руководства ИГИЛ, 3 апреля", - говорится в сообщении.

Аль-Джабури был "старшим лидером ИГИЛ". Он "отвечал за планирование атак ИГИЛ на Европу". Кроме этого он организовывал структуру руководства для террористической группировки.

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"Смерть Халида Аида Ахмада аль-Джабури временно затруднит способность организации готовить атаки за рубежом", - сообщается в заявлении.

Несмотря на это, на территории Сирии и Ирака Исламское государство продолжает проводить террористические акты. Их осуществляют экстремистские спящие ячейки.

В Associated Press отмечают, что атака была совершена беспилотником на северо-западе Сирии.

Ликвидация главарей Исламского государства

В начале февраля 2022-го года президент США Джо Байден сообщил об убийстве одного из лидеров ИГИЛ. Его ликвидировали в сирийском городе Идлиб.

В октябре прошлого года американские военные убили еще двух главарей Исламского государства. Они погибли после авиа удара на севере Сирии.

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