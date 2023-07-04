Палестинец устроил ответную акцию против израильтян на фоне столкновений на Западном берегу Иордана.

В Тель-Авиве семь человек получили ранения в результате теракта, совершенного предположительно палестинцем. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По предварительной информации, мужчина на автомобиле врезался в группу пешеходов. После этого водитель вышел из машины и напал на одного из пострадавших – нанес ему ножевое ранение в шею. Один из случайных очевидцев, как утверждается, обычный мирный житель, тут же застрелил террориста.

На место происшествия прибыли несколько медицинских бригад, которые бросились помогать пострадавшим. Известно, что сильнее всех пострадала 46-летняя женщина, она находится в тяжелом состоянии. Двое пострадавших в возрасте около тридцати лет находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легком.

На опубликованных в сети кадрах видно, что вооруженные пистолетами мужчины держат на прицеле неподвижное тело человека – вероятно застреленного террориста. По словам начальника городского управления полиции Тель-Авива, нападавшим оказался житель Западного берега, т.е. палестинской территории. По предварительной информации, он действовал в одиночку.

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Кассем похвалил нападение, заявив, что "героическое нападение в Тель-Авиве является первым ответом на преступления оккупации против нашего народа в Дженине".

Операция израильской армии в Дженине

В настоящее время израильская армия проводит войсковую операцию в палестинском городе Дженин на Западном Берегу реки Иордан. В частности работает боевая авиация, на земле действуют силы армейского спецназа, которые зачищают город от боевиков палестинских радикальных группировок.

Как заявили израильские власти, задачей всей операции является как раз разгром радикальных палестинских группировок. Они оборудовали себе базу в лагере палестинских беженцев и при содействии Ирана осуществляют обстрелы израильской территории самодельными ракетами.

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