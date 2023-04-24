Несколько человек пострадали, они госпитализированы.

В понедельник, 24 апреля, возле рынка в районе площади Давидка в Иерусалиме мужчина совершил теракт. Он въехал на авто в толпу прохожих, среди них есть пострадавшие.

Как пишет Jerusalem Post, в результате теракта пострадали 70-летний мужчина (он в тяжелом состоянии), 30-летняя женщина, мужчина в возрасте 50 лет и двое 25-летних мужчин (у них ранения средней и легкой степени тяжести). Все пострадавшие были госпитализированы.

Террорист был идентифицирован как 39-летний житель Иерусалима Хатем Неджима. Этот женатый мужчина, отец пятерых детей, который ранее не был известен силам безопасности страны. Известно, что он страдал психическими заболеваниями. Террорист был застрелен гражданским лицом, находившимся на месте происшествия.

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Силовики и военные прибыли на место спустя несколько минут. В результате теракта остановилось движение транспорта от станции Давидка до Дамасских ворот.

Через несколько минут после нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на церемонии Дня памяти в Иерусалиме и прокомментировал произошедшее.

"Это нападение в этом месте и в этот момент напоминает нам о том, что Земля Израиля и Государство Израиль были куплены с большими страданиями. Эти нападения происходят с расчетом на то, что они могут и будут вытеснять нас отсюда, а если бы могли, то убили бы всех нас. Но они не могли сделать это за нас, а мы могли сделать это за них. Мы создали славную страну с великолепной армией и великолепной полицией", – сказал Нетаньяху.

Теракты в Израиле

Ранее в этом месяце сразу два теракта произошло в израильском городе Тель-Авиве. С разницей в несколько минут один преступник открыл стрельбу, другой намеренно направил автомобиль на пешеходов.

В январе два теракта за день произошло в Иерусалиме. В обоих случаях речь шла о стрельбе. В первом случае нападавший убил семерых и ранил еще трех людей возле синагоги, во втором 13-летний стрелок ранил двух человек. Во время одного из терактов погибла украинка Ирина Королева.

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