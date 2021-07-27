Во время полета у самолета возникли проблемы с двигателем.

В оккупированному Симферополе Boeing со 165 пассажирами на борту экстренно сел из-за проблем с двигателем.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, борт приземлился в 17:02.

Самолет, на борту которого находятся 165 пассажиров, летел из Якутии в оккупированный Крым. У воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.

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По информации российских СМИ, из-за экстренной посадки в зоне ожидания в воздухе над Черным морем находились четыре самолета: два из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

Примечательно, что 26 июля Boeing-737 белорусской компании Belavia подал сигнал бедствия и экстренно сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за неисправности датчика давления.

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Автор: Денис Прядко