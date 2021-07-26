По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей.

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" подал сигнал бедствия после вылета из Минска, резко изменил курс и направился в Москву для посадки.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее лайнер Boeing 737 сначала должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако потом полетел в московский аэропорт.

Позже сообщили, что пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", следовавший рейсом Минск - Анталья, штатно сел в подмосковном аэропорту Домодедово.

"Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск - Анталья, совершил штатную посадку в Домодедово", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Причиной подачи сигнала бедствия самолетом Минск – Анталия стало срабатывание датчика неисправности.

По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей. Самолет готовился к экстренной посадке в Домодедово, сообщает канал Mash.

Салон самолета был полон: на нем находятся 189 пассажиров, 2 пилота и 5 бортпроводников.

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Автор: Олег Давыгора