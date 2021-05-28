Инцидент произошел в марте 2021 года в уборной ресторана "Колыба".

В Ривне шестиклассник изнасиловал пятиклассника.

Об этом Rivne online сообщили в полиции.

В полицию обратилась мать пятиклассника, которая рассказала, что в марте 2021 года в уборной ресторана «Колыба» в Ривне, в дневное время суток, ученик шестого класса совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в его тело.

Полиция начала производство по ч. 4 ст. 152 УКУ (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего), назначены все необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

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«По их завершению в июне будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности», - отмечает заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, полиция применит принудительные меры воспитательного характера.

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Автор: Денис Прядко