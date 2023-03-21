Подозреваемый действовал в сговоре с начальником вещевой службы части.

В Одесской области задержали заместителя командира воинской части, который требовал с подчиненного 120 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. "Работники ГБР разоблачили на коррупции заместителя командира одной из воинских частей в Одесской области. Он требовал 120 тыс. грн от подчиненного военнослужащего за подписание документов на перевод в другое воинское подразделение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листа и не инициирование служебной проверки относительно нехватки бронежилетов.

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Оба злоумышленника задержаны при получении части взятки в сумме 100 тыс. грн.

Военнослужащие подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Инциденты в военмх частях

Этот инцидент с вымогательством денег в воинских частях Одесской области уже не первый. Так, осенью 2021 года командиру воинской части было сообщено о подозрении в вымогательстве "откатов" от подчиненных, которые постоянно ездили на ротацию в зону ООС.

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