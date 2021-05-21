В Киеве парень выстрелил из пневматического оружия из окна многоэтажки в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца, чтобы "похвастаться перед девушками".
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева об этом событии стало известно во время мониторинга сети Интернет.
В частности, полицейские обнаружили видеоролик, в котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Коновальца. Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления столичной полиции.
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Работники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили место пребывания лица, причастного к правонарушению.
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.
В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.
Как отметили в полиции, все участники происшествия доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.
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