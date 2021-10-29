Подросток на Suzuki, выехав на обочину, столкнулся с другим мопедом.

В Одесской области два 15-летних подростка столкнулись на мопедах, один из них погиб.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 28 октября в селе Новая Григоровка.

По предварительным данным, подросток на мопеде Suzuki ехал по встречной полосе. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым управлял его 15-летний сверстник.

Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия, второй мальчик отделался незначительными ссадинами.

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Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине произошло смертельное ДТП - 15-летний мопедист неудачно сманеврировал и столкнулся с автомобилем: он погиб на месте аварии.

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Автор: Лариса Козовая