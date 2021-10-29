На Житомирщине произошло смертельное ДТП - 15-летний мопедист неудачно сманеврировал и столкнулся с автомобилем. Ребенок погиб на месте аварии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Вечером 28 октября на 120 км автодороги Киев-Чоп, возле поселка Большие Кошарища Глубочицкой общины, 15-летний парень ехал на мопеде Honda. Подросток, по предварительной информации правоохранителей, подросток совершал маневр разворота на автодороге и столкнулся с автомобилем Peugeot. За рулем машины был 31-летний житель Радомышля, он ехал в попутном направлении.
"В результате ДТП мопедист, 15-летний житель Глубочицкой общины, от полученных травм погиб на месте", - сообщила пресс-служба.
Читайте такжеНа Тернопольщине произошло "художественное" ДТП на пустой дороге: невеста водителя погибла (фото)Полиция выясняет все обстоятельства аварии в рамках досудебного расследования, которое было начато по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Также правоохранители напомнили, что подростки, которые не достигли 16-летия, не имеют права на управление мототранспортом, ведь они не прошли подготовку для получения прав категорий А1.
Ранее УНИАН уже сообщал, что "стая шакалов-мопедистов" в Одессе избила мужчина из-за замечания, а подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку, от чего она ударилась головой и впала в кому.
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