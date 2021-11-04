Каналом намеревался воспользоваться гражданин Молдовы. Он предлагал пограничнику по 500 долл. за каждого нелегала, внесенного в базу данных о гражданах, пересекших госграницу Украины.

В Одесской области разоблачен канал незаконной переправки нелегалов, которым хотели воспользоваться лица из санкционного списка СНБО.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, указанным каналом намеревался воспользоваться гражданин Республики Молдова.

Он хотел подкупить военнослужащего Госпогранслужбы, но был задержан с поличным. Взятку злоумышленник предлагал, чтобы легализовать поддельные паспорта своих соотечественников. Как выяснилось, указанными документами должны были воспользоваться потенциальные нелегальные мигранты (выходцы из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС.

"Также установлено, что воспользоваться такими документами с измененными установочными данными планировали лица из санкционного списка для срочного незаконного пересечения государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре произошел пожар (фото, видео)По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 28-летний злоумышленник вчера пытался договориться с женщиной-инспектором пограничной службы "Рени" об оформлении документов о якобы правомерности въезда в Украину нелегальных мигрантов. За каждого человека, сведения о котором нужно было внести в базу данных о гражданах, пересекших госграницу Украины, мужчина предлагал 500 долл.

Задержали правонарушителя при передаче денег женщине за внесение недостоверных сведений в паспорт, которым якобы должен был пользоваться гражданин Турции.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания и объявили ему подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также правоохранители устанавливают лиц, с которыми мужчина был в сговоре.

Ранее сообщалось, что через аэропорт "Борисполь" пытались вывезти за границу трех волков под видом сибирских лаек.

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Автор: Лариса Козовая