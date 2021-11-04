Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

Киевские таможенники в международном аэропорту "Борисполь" предотвратили попытку вывоза за границу трех волков под видом собак.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что по документам, предоставленным к таможенному контролю, из Украины в Непал вывозили трех сибирских лайек, которые не представляют высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс. грн.

Однако при досмотре груза киевские таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" издавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные не были похожи на лайки, а имели все волчьи признаки.

Читайте такжеИзгонял духов: в Харьковской области мужчина жестоко избил свою мать (фото)На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве покупки животных, ветеринарного свидетельства отправитель не имел, добавили в службе.

Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман Экопарк".

Ранее сообщалось, что на Черниговщине пограничники обнаружили мужчину, который пытался вывезти в Россию икону, приклеив ее на спину.

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Автор: Леся Лещенко