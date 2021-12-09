Инцидент произошел возле торгового центра. Люди не пострадали.

В Одессе у маршрутки, перевозивший пассажиров во время движения отпало колесо.

Об этом журналистам сообщили в Управлении патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Небесной сотни.

"Во время движения по проспекту у транспортного средства отпало колесо", - сообщили в управлении.

Читайте такжеВ Киеве у забитой людьми маршрутки на ходу отвалилось колесо (фото)На место происшествия прибыли сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции. Они выяснили, что в ДТП никто не пострадал.

На водителя маршрутного автобуса инспекторы составили административный протокол по ч. 2 ст. 121 (нарушение правил перевозки пассажиров при оказании услуг по перевозке пассажиров) КУоАП.

Полицейские также проинформировали о происшествии автопредприятие, осуществляющее перевозку пассажиров на маршруте, для принятия необходимых мер.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло возле ТРЦ "Сити-центр". Колесо отпало у микроавтобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Черноморск.

Как сообщал УНИАН, на трассе Одесса-Рени на ходу вспыхнула маршрутка с пассажирами. В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель - все они успели выскочить из горящей маршрутки.

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Автор: Лариса Козовая