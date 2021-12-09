В Одессе у маршрутки, перевозивший пассажиров во время движения отпало колесо.
Об этом журналистам сообщили в Управлении патрульной полиции в Одесской области.
Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Небесной сотни.
"Во время движения по проспекту у транспортного средства отпало колесо", - сообщили в управлении.
Читайте такжеВ Киеве у забитой людьми маршрутки на ходу отвалилось колесо (фото)На место происшествия прибыли сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции. Они выяснили, что в ДТП никто не пострадал.
На водителя маршрутного автобуса инспекторы составили административный протокол по ч. 2 ст. 121 (нарушение правил перевозки пассажиров при оказании услуг по перевозке пассажиров) КУоАП.
Полицейские также проинформировали о происшествии автопредприятие, осуществляющее перевозку пассажиров на маршруте, для принятия необходимых мер.
В социальных сетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло возле ТРЦ "Сити-центр". Колесо отпало у микроавтобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Черноморск.
Как сообщал УНИАН, на трассе Одесса-Рени на ходу вспыхнула маршрутка с пассажирами. В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель - все они успели выскочить из горящей маршрутки.