Задержан автомобиль, в котором были сотни наименований контрабандных товаров.

В Одесской области на госгранице с Молдовой задержан микроавтобус с разнообразным контрабандным товаром на 1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по взаимодействию со СМИ Южного регионального управления ГПСУ.

По инициативе оперативных сотрудников Подольского пограничного отряда в пункте пропуска "Кучурган" провели углубленную проверку микроавтобуса иностранной регистрации.

Читайте такжеПытался вывезти в ЕС более 200 килограммов героина: иностранец приговорен к девяти годам тюрьмыВ результате досмотра пограничники и таможенники обнаружили большое количество незадекларированного груза: мебель, электроприборы, сантехнику, духи. Всего – более 300 наименований товаров.

Груз изъят сотрудниками Одесской таможни. Его общая стоимость, по предварительной оценке, составляет более 1 млн грн. Водитель, который вез товар в Молдову, сообщил, что является только перевозчиком и не знает ни о происхождении, ни о назначении груза.

Ранее стало известно, что на границе с Молдовой в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" задержали двух мужчин, которые прикрепили к себе более 150 банок с контрабандной красной икрой.

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Автор: Лариса Козовая