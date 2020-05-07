В Одесской области нашли мертвой 14-летнюю девушку

Причины и обстоятельства гибели пропавшего вчера подростка устанавливаются.

В Овидиопольском районе Одесской области на берегу лимана обнаружена мертвой 14-летняя местная жительница Алина Недова.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, жительница села Роксоланы (2006 года рождения), 6 мая вышла из дома и пропала.

В полицию Овидиопольского района поступило соответствующее заявление, и были начаты поиски девушки.

"Ребенка полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана. К сожалению, без признаков жизни…", - заявили в главке.

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Над берегом возвышается крутой склон. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.

По предварительным данным, внешних признаков насилия не обнаружено. Отмечается, что причины и обстоятельства гибели Недовой установят в ходе следствия, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских ранее не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.

По данному факту открыто производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю девочку, которую разыскивали почти сутки.