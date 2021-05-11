Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Ананьевском районе Одесской области задержан мужчина, пытавшийся живьем сжечь соседку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 10 мая.

Читайте такжеВ жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла целая семья (фото, видео)

Отмечается, что женщина пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее избить. Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку горючим веществом и бросил в нее спичку. Горевшую на женщине одежду тушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую помощь и полицию.

37-летняя потерпевшая госпитализирована в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое.

"54-летний правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы как покушение на умышленное убийство - по ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в полицейском главке.

Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая