В Одессе на пляже утонул пограничник.
Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
В частности, по данным одного из Telegram-каналов, 4 июля на одном из пляжей в районе 13-й станции Большого Фонтана обнаружен утопленник.
По словам очевидцев, мужчина был с супругой и ребенком.
Читайте такжеВ Одессе во время регаты перевернулась парусная яхта (фото)«Отдыхали с семьей, и он в какой-то момент поплыл на волнорез, в итоге тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом», - рассказали люди.
Позднее выяснилось, что мужчина является пограничником, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое было в его личных вещах.
В полиции случившееся пока не комментируют.
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