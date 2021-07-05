Мужчина был на пляже с семьей.

В Одессе на пляже утонул пограничник.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В частности, по данным одного из Telegram-каналов, 4 июля на одном из пляжей в районе 13-й станции Большого Фонтана обнаружен утопленник.

По словам очевидцев, мужчина был с супругой и ребенком.

Читайте такжеВ Одессе во время регаты перевернулась парусная яхта (фото)«Отдыхали с семьей, и он в какой-то момент поплыл на волнорез, в итоге тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом», - рассказали люди.

Позднее выяснилось, что мужчина является пограничником, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое было в его личных вещах.

В полиции случившееся пока не комментируют.

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Автор: Лариса Козовая