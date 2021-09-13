Девочка называла себя чужим именем, выяснили правоохранители.

В курортном поселке городского типа Затока Одесской области разыскали девочку, сбежавшую из оздоровительного лагеря.

Около полтора месяца назад из детского лагеря, расположенного в поселке Сергеевка Одесской области, сбежала воспитанница интерната Виктория Нимас, 2006 г. н. Девочка запутала следы – называла себя чужим именем и избавилась от мобильного телефона, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в регионе.

Девочка исчезла утром 28 июля, и полицейские изначально предполагали, что она отправилась в Одессу.

Как уточнили в главке, опросив детей и администрацию интерната, в котором она воспитывается, полицейские установили, что несовершеннолетняя имела при себе мобильный телефон и деньги, что давало ей возможность выехать за пределы Сергеевки.

Читайте такжеНа Запорожье полиция, кинологи и нацгвардейцы искали ребенка: названы приметы (фото)Эту версию подтвердили жители поселка, которые видели похожую по приметам девочку, садившуюся в такси.

Правоохранители установили водителя, который подтвердил, что отвез несовершеннолетнюю в Затоку.

"Каждый день работники ювенальной превенции отрабатывали территорию туристической Затоки. В конце концов, ювеналы нашли ее на одной из улиц поселка. Но даже тогда девушка пыталась ввести правоохранителей в заблуждение, называясь вымышленным именем, однако ее личность установили и передали воспитателям", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, Нимас, чтобы запутать следы, избавилась от своего мобильного телефона, назвавшись чужим именем, жила на одной из баз отдыха, помогая владельцам по хозяйству. Беглянку отправили назад в интернат.

Напомним, в августе во Львовской области произошел подобный инцидент – двое мальчиков-жителей города Стрый в возрасте 12 и 13 лет сбежали из дома, чтобы "путешествовать". Детей разыскали на расстоянии более 30 км от Стрыя – возле села Дроговиж.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк