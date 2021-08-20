Беглецов нашли в десятках километров от дома, поделились в полиции.

Во Львовской области в пятницу, 20 августа, утром нашли двух мальчиков-жителей города Стрый в возрасте 12 и 13 лет, которые сбежали из дома чтобы "путешествовать".

Малолетних разыскали возле села Дроговиж (находится на расстоянии более 30 км от Стрыя), сообщили в Главном управлении Национальной полиции на Львовщине и показали фотографии "путешественников".

По данным правоохранителей, мальчики не столкнулись со злоумышленниками. Малолетних передали родственникам. Полицейские проводили профилактические беседы с малолетними и их родителями.

Правоохранители 19 августа узнали о том, что мальчики-жители Стрыя исчезли около 11:00. Малолетние взяли с собой теплые вещи, палатку, спальники и два велосипеда.

К поискам мальчиков привлекли, в частности, сотрудников Стрыйского райуправления полиции, кинологов и работники других служб полиции Львовской области.

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей – это 184 ст. Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое правонарушение, совершенное впервые, грозит предупреждение или штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривень).

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Автор: Екатерина Присяжнюк