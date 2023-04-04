Житель Одесской области выехал в 2014 году в Донецк, где служил у боевиков в комендантской роте.

В Одесской области до 14,5 лет тюрьмы заочно осужден боевик "ДНР".

"В порядке специального судебного разбирательства житель Одесской области осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина, будучи сторонником "русского мира", в 2014 году уехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение "ДНР" – "Оплот". В этом подразделении он до начала 2015 года проходил военную службу в составе "комендантской роты".

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После реорганизации "Оплота" проходил службу в "Донецком высшем общевойсковом командном училище МО ДНР" в должности начальника "особого отдела".

В суде доказано, что в рядах боевиков мужчина с сентября 2014-го по 2018 год воевал против украинских правоохранителей и военнослужащих, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Также осужденный получил так называемый паспорт "ДНР".

Как сообщили в пресс-службе Управление СБУ в Одесской области, специалисты которого расследовали дело, уроженец Одесской области в сентябре 2014 году выехал на временно оккупированную территорию под видом волонтера. После работы начальником "особого отдела" в "Донецком высшем общевойсковом командном училище" он впоследствии возглавил одно из подразделений незаконного формирования "ДНР", дислоцирующееся в г. Макеевка Донецкой области.

"В составе этого бандформирования на должности командира подразделения он принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений вблизи населенных пунктов Донецкой области", - говорится в сообщении.

Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Осужденные боевики "ДНР" - последние новости

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