За участие в боях против ВСУ житель Одесской области даже получил награду.

В Одессе до 15 лет тюрьмы заочно осужден боевик с позывным "Вова Гуд", который находится в составе вооруженного подразделения "ДНР".

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, фигурант - житель города Черноморск (Одесская обл.). Установлено, что в 2014 году он выехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение "ДНР" – так называемый "первый славянский батальон" под позывным "Вова Гуд".

"В рядах боевиков он оказал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Также он участвовал в боевых действиях в населенных пунктах Славянск, Марьинка, Шахтерск, Иловайск, Фащевка и Никишино", - говорится в сообщении.

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За участие в боях против ВСУ предатель награжден медалью "новороссия за боевые заслуги".

Как сообщили в пресс-службе Управление СБУ в Одесской области, специалисты которого расследовали дело, указанный мужчина сейчас тоже находится в составе незаконно созданных вооруженных формирований. По данным спецслужбы, злоумышленник также популяризировал террористические группировки боевиков ОРДЛО и призывал к их поддержке в соцсети и среди своего окружения.

На основании доказательной базы, во время специального досудебного расследования суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Суды над боевиками

Напомним, что ранее в Украине объявили о подозрении пятерым боевикам "ДНР", которые охраняли секретные российские тюрьмы России и воевали против украинской армии.

Также сообщалось о приговоре в 10 лет мужчине, который участвовал в штурме и захвате Рубежного и Северодонецка.

Приморский райсуд Одессы приговорил к пяти годам тюрьмы военного, который в 2015 году перешел на сторону боевиков. Мужчина участвовал в деятельности батальона "Новороссия".

Также в Одессе к 14 годам лишения свободы заочно приговорили жителя Измаила, который командовал штурмовой ротой "ЛНР".

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