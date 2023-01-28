В августе 2022 года во время боевых действий вблизи с. Приютное Запорожской области военнослужащие ВСУ взяли его в плен.

В Запорожской области к 15 годам заключения приговорен еще один боевик "ДНР".

Как сообщает Офис генпрокурора, прокуроры в суде доказали, что в феврале 2022 года житель Шахтерска, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного "ДНР".

На должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина выполнял преступные приказы военного руководства РФ, в частности осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах.

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Также он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины в Пологовском районе, а в августе 2022 года во время боевых действий вблизи с. Приютное Запорожской области военнослужащие ВСУ взяли в плен.

"По публичному обвинению Запорожской областной прокуратуры приговором суда боевик так называемой "ДНР" признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества", - рассказали в ОГПУ.

Коллаборанты и предатели в Украине

СБУ задержала в Одессе колаборантку, которая собирала деньги на нужды российской армии. Выяснилось также, что ее родственники в составе так называемой "ДНР" воюют против украинской армии.

А в Харьковской области разоблачили мужчину, который призвал односельчан поддерживать агрессию россиян. Он публично поддерживал российскую оккупацию Украины и одобрял действия Путина.

Вчера также стало известно, что СБУ разоблачила сторонника "Новороссии", который поднимал флаг РФ над мэрией Харькова.

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