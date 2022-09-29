За вылов редкой белуги и севрюги злоумышленники получали плату от рыбаков в сумме 50% от стоимости вылова.

В Одесской области разоблачены два работника Госагентства рыбного хозяйства, которые "крышевали" вылов краснокнижной рыбы в Дунае.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"ГБР разоблачило двух работников Государственного агентства рыбного хозяйства, которые способствовали незаконному вылову рыбы в акватории реки Дунай в Одесской области. Чиновники требовали от предпринимателей, которые занимаются выловом рыбы, ежемесячно платить "дань" за беспрепятственную деятельность. Также они "разрешали" рыбакам делать сверхурочные выловы рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, за вылов редкой белуги и севрюги злоумышленники получали плату от рыбаков в сумме 50% от стоимости вылова.

По данным следствия, только один предприниматель за год браконьерства на 6 лодках платил "дельцам" примерно полмиллиона гривен. При этом разрешение на вылов рыбы в акватории Дуная имеют 20 предпринимателей с более чем 600 лодками.

26 сентября работники ГБР задержали одного из участников схемы во время получения части взятки.

Задействованным в схеме работникам Государственного агентства рыбного хозяйства сообщено о подозрении в систематическом вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Вылов краснокнижной рыбы в Украине: что известно

В Измаильском районе Одесской области двое мужчин наловили краснокнижной рыбы из семьи осетровых на 750 тысяч гривень.

Браконьеры возле острова Джарылгач в Херсонской области выловили более 400 килограммов краснокнижных видов рыбы. Общая сумма ущерба составила 4,5 миллиона гривень.