Злоумышленники сетками ловили редкую рыбу в Дунае, сообщили в полиции.

В Измаильском районе Одесской области двое мужчин наловили краснокнижной рыбы из семейства осетровых на 750 тысяч гривен.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, разоблачили двух жителей города Килия, которые сетями ловили севрюгу и стерлядь в реке Дунай.

Заметив правоохранителей, они попытались избавиться от незаконного улова и сетей.

Также выяснилось, что злоумышленники рыбачили ночью без навигационных огней, а поэтому подвергали опасности другие суда.

Вещественные доказательства у браконьеров изъяли, а 16 рыбин выпустили в реку.

По предварительной оценке специалистов Дунайского биосферного заповедника, злоумышленники могли нанести государству более 750 тыс. грн убытков.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 сентября в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится на территории Одесской области, правоохранители задержали злоумышленника, выловившего сетками 30 кг кефали. Из-за браконьера рыбное хозяйство Украины понесло убытки на сумму более 170 тыс. грн.

Что за рыба севрюга и стерлядь – справка УНИАН

Севрюга – это рыба из семейства осетровых, которая распространена в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей, пишет Википедия.

Стерлядь – это особая рыба из семейства осетровых. Стерлядь и озерный осетр – единственные из осетровых, которые живут в пресной воде.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк