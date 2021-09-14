Нелегальный груз прибыл в Украину из Китая.

В Одесском морском порту задержали партию контрабандных бензопил почти на 5 млн грн.

Как сообщили в Государственному бюро расследований, оперативники ведомства получили информацию о том, что в начале сентября на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах на которые указаны ложные сведения.

Во время осмотра товара работники ГБР установили, что импортер отметил в декларации преимущественно мелкий товар (отвертки, пружинки и прочее) и незначительное количество бензопил. Однако на самом деле товар, доставленный в Одесский порт теплоходом из Китая, это исключительно бензопилы. Кроме того, в сопроводительных документах указано значительно меньшее количество товара, чем выявили правоохранители.

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"Относительно декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли. Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, сокрытого от таможенного контроля, что предварительно составляет 4,9 млн грн", - сказано в сообщении.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, недавно ГБР разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза в Украину российского топлива через порты Одесской области. С начала года задействованными в схеме судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов - это треть от реально импортируемого топлива.

Автор: Лариса Козовая