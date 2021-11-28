Входная дверь была открыта.

В Одессе женщина обнаружила дома зарезанным своего 32-летнего сына.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Известно, что чрезвычайное происшествие случилось по адресу улица Овидиопольская, 3.

Женщина не была дома со вчерашнего дня. Вернувшись сегодня, обнаружила, что входная дверь в квартиру на 9-м этаже открыта, а ее 32-летний сын мертв.

Читайте такжеВ Киеве появился "вообще бесстрашный" серийный аптечный вор (видео)По предварительным данным, мужчина, который якобы употреблял наркотики, скончался от ножевых ранений.

Правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.

Напомним, что в Ривненской осудили 54-летнего скульптора, который убил знакомую в мастерской. Позже он попытался убить товарища, указавшего на странный запах в помещении.

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Автор: Лариса Козовая