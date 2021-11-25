Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

В Ривненской области к 15 годам тюрьмы приговорен 54-летний скульптор из Острога за умышленное убийство женщины и законченное покушение на убийство товарища.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

По сведениям прокуратуры, в январе 2020 года в Остроге, в мастерской, где работал скульптор, между ним и женщиной на бытовой почве возникла ссора, во время которой мужчина кухонным ножом нанес смертельный удар в грудь потерпевшей. Чтобы скрыть следы преступления скульптор тело женщины захоронил в насосной яме своей мастерской, засыпав его пеплом.

"Через месяц после этого, распивая спиртное с мужем в той же мастерской, его 30-летний товарищ поинтересовался специфическим запахом, после чего получил три удара в область головы ножом-тесаком. Потерпевшему удалось выбежать из помещения и таким образом спасти себе жизнь", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области двое пьяных парней жестоко убили двух мужчин и подожгли домПосле этого правоохранители провели осмотр мастерской скульптора, в ходе которого в насосной яме и обнаружили тело женщины, которая уже длительное время находилась в розыске.

По информации прокуратуры, несмотря на то, что осужденный свою причастность к совершению инкриминируемых ему преступлений (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины) до последнего отрицал – его виновность полностью доказана в суде. Прокурор настаивала на максимальном сроке заключения, предусмотренном санкцией статей. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил, стороны могут обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что на Львовщине разоблачили банду, которая совершала вооруженные разбойные нападения, пытки и убийства людей.

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Автор: Светлана Макринская