Трагедия произошла во время празднования дня рождения.

Жуткий случай произошел польском Щецине. Мужчина на глазах у сына жестоко зарезал тещу и жену, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщает rmf 24.pl.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на субботу, 27 ноября. Семья праздновала день рождения. В ходе застолья на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого и произошло убийство.

45-летний мужчина жестоко зарезал 63-летнюю тещу, после чего он тяжело ранил 35-летнюю жену. Женщина умерла от полученных травм в больнице.

Читайте также"Папа выбросит меня в окно": в Англии отец и мачеха пытали и морили голодом 6-летнего мальчикаПосле содеянного мужчина покончил жизнь самоубийство. Свидетелем этого кошмара стал 11-летний сын пары. Мальчик и вызвал полицию.

Как ранее сообщал УНИАН, на юге Польше в ДТП погиб украинец. Грузовик Volkswagen столкнулся с трамваем. Несмотря на реанимационные действия, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины.

Также пострадали водитель и двое пассажиров трамвая, их госпитализировали. По факту аварии полиция открыла уголовное дело.

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Автор: Анастасия Горбачева