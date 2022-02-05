Никто не пострадал. Причину возгорания и убытки устанавливают правоохранители.

Сегодня, в субботу, 5 февраля, в Киевском районе Одессы непосредственно на автозаправочной станции загорелся автомобиль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что примерно в 21:20 поступило сообщение о возгорании автомобиля.

Как выяснилось, загорелся автомобиль "ВАЗ" на АЗС "Амик" на ул. Люстдорфская дорога, 55.

В 21:25 пожар локализовали и в 21:27 ликвидировали. Причину возгорания и убытки устанавливают. Погибших и пострадавших нет.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что люди, которые находились на АЗС, пытались самостоятельно потушить огонь, но безрезультатно. Пожар ликвидировали спасатели.

Ранее УНИАН писал, как в Днепре легковушка протаранила фуру на заправке: погибла молодая девушка.

А в Кременчуге горела АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом.

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