В Кременчуге Полтавской области микроавтобус врезался в газовую емкость на АЗС.

Об этом поздно вечером 16 января сообщили в ГСЧС.

"16 января в 22:10 в г. Кременчуг в результате ДТП микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью (ориентировочно 5 м. куб. на территории АЗС "Мотто" с последующим горением емкости и микроавтобуса. По состоянию на 22:45 наблюдается открытое горение газового модуля (5 м. куб.) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что на месте работают водяные стволы для тушения и защиты, а противопожарное водоснабжение расположено на расстоянии 350 м от пожара. К тушению привлекли 20 человек и 5 единиц техники.

Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что по состоянию на 23:00 к тушению открытого горения газового модуля и микроавтобуса на АЗС уже было привлечено 28 человек и 8 единиц техники.

Потом появилась информация, что по состоянию на 06:00 17 января пожар ликвидировали.

Как сообщал УНИАН, ранее, 28 октября, в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС. Разгерметизировалась подземная емкость с газом. Огонь перекинулся на два грузовых автомобиля. За несколько часов пожар удалось потушить.