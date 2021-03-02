В Днепре в результате аварии, которая произошла на АЗС, погибла молодая девушка.
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Как сообщает ТСН.Ранок, в ночь на 2 марта легковой автомобиль на скорости "влетел" на заправку, сбил указатель и врезалась в припаркованную там фуру.
По информации издания "Информатор", удар пришелся на пассажирскую сторону авто. 19-летняя девушка, сидевшая рядом с водителем, погибла до приезда врачей скорой.
Водителя автомобиля госпитализировали. По предварительной информации, он не справился с управлением.
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