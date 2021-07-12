В Одессе в находящемся на побережье отеле "Портофино" произошел пожар.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пляже "Аркадия" среди отдыхающих началась паника из-за густого черного дыма, который поднимался над указанным отелем.
Также в социальных сетях появились сообщения о масштабном пожаре, но, как выяснилось, возгорание было небольшим.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, инцидент действительно произошел в вышеназванном отеле, но возгорание ликвидировали до приезда спасателей.
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"Люди не пострадали", - сообщили в пресс-службе.
В соцсетях очевидцы сообщают, что кто-то из гостей отеля забыл зажигалку на балконе, она нагрелась на солнце и вспыхнула.
Огонь потушили за несколько минут, и здание "Портофино" якобы не пострадало.
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