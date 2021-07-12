Тело мужчины обнаружили на арендованном пляже.

Сегодня в Одессе на центральном пляже обнаружен 83-летний утопленник.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, чрезвычайное происшествие случилось на пляже «Аркадия». Тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line – данная часть побережья находится в аренде у коммерсантов.

«Информация о мертвом мужчине сотрудниками спасательно-водолазной службы была получена в 08:48. Муниципальные спасатели прибыли на место в 09:03 и сразу вызвали полицию. Спасатель извлек из воды пожилого мужчину, одетого в плавки», - сообщили в пресс-службе.

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На место ЧП прибыл следователь. Как отмечается, погибший опознан. Это пенсионер, 1938 г.р., который, предположительно, утонул ночью.

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Автор: Лариса Козовая